Afirman que Marc Anthony y Nadia Ferreira se casaron en secreto

Marc Anthony anteriormente ha estado casado con la Miss Universo Dayanara Torres con la que tuvo 2 hijos, después se casó con la cantante Jennifer López que tuvo a sus gemelos Emme y Max, tras esta última separación que duró 10 años, contrajo matrimonio con la modelo Shannon de Lima, con quien solo duró 2 años.

De ser cierto este rumor, este sería el cuarto matrimonio de Marc Anthony, con su novia Nadia Ferreira, con la que tiene 30 años de diferencia.

"No te cases con tu hija" Le dicen los fanáticos

Tras el rumor de la boda, en las redes sociales del cantante se pueden ver comentarios como: "No cometas ese error flaco, no te cases con tu hija", "Ella solo quiere tu dinero" y más son las afirmaciones de sus fans que esperan que solo sea un rumor y no la verdad.

El salsero no ha publicado nada, incluso su última foto es el punto más alto de New York en el One World Trade Center.

"¿Y, tú abuelo?" se burlan de Marc Anthony en las redes sociales de Nadia Ferreira

Son muchos los comentarios en donde se puede ver el ataque directo hacia la modelo Nadia Ferreira y su amor Marc Anthony. A todo esto, ella no ha bloqueado ni eliminado ningún comentario. "Lo que hace el dinero, vamos a ver dentro de 10 años" afirma una cibernauta, mientras que otros defienden el amor de la paraguaya y el puertorriqueño.