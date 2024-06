Antonela Roccuzzo y el incómodo momento que pasó en el partido de Argentina - Canadá

¿Por qué Antonela Roccuzzo tuvo un incómodo momento en el partido?

Lo que pasó con Antonela Roccuzzo es que una cartera de algunos de los acompañantes de ella traía una cartera que no cumplía con las dimensiones correctas, ya que según la organización, no se puede entrar en los estadios con determinados tamaños de cartera o bolsos y en su defecto deben ser transparentes. Esto no se cumplió y por ello la demora.

Una vez que se esclareció el imprevisto, Roccuzzo y las personas que la acompañaron pudieron ingresar en el estadio y se ubicaron en los palcos para seguir las alternativas del encuentro en el que su marido otra vez fue clave para conseguir una victoria.