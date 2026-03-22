Así fue la boda del embajador de EE. UU., Kevin Marino Cabrera, y la panameña Andrea Altamirano

Samy y Sandra Sandoval en la boda del embajador de EE. UU. en Panamá.

Este sábado 21 de marzo, el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, contrajo nupcias con la panameña Andrea Altamirano-Duque en una ceremonia privada celebrada en la Ciudad de Panamá.

La recepción contó con la participación de los Patrones de la Cumbia, Samy y Sandra Sandoval, quienes compartieron detalles del evento a través de sus redes sociales. Entre los asistentes destacaron figuras públicas como el alcalde de la capital, Mayer Mizrachi, además de diversos representantes del Estado.

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Kevin Marino Cabrera ejerce como embajador estadounidense desde 2025, tras el inicio de la administración de Donald Trump.

Cabrera, cubanoamericano de primera generación, se desempeñó como comisionado del condado de Miami-Dade, Florida, antes de su designación diplomática en territorio panameño.