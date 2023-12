Bad Bunny y Kendall Jenner se comprometieron en secreto

image.png

Eso sí, no se sabe si es de compromiso porque puede ser un bonito detalle de parte del conejo malo pero tras esa publicación las redes sociales se han encendido ya que todo apunta a que las dos estrellas estarían formalizando su relación.

Por el momento, Bad Bunny ha dicho que por ahora no tiene planes de casarse o tener hijos, pero no descarta la posibilidad de formar una familia en el futuro. Y en reiteradas ocasiones se ha expresado sobre las críticas de los fans hacia su vida amorosa: “No saben nada, no quiero que lo sepan”.