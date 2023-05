Becky G: ¡si hay algo que decir, lo voy a decir!

Por esta razón, Becky G trató de explicar lo que sintió en medio de la situación, que por supuesto generó la molestia e incomodidad a su llegada a México.

El hecho ocurrió el pasado viernes 12 de mayo, cuando Becky G llegó a ciudad de México, donde tenía una presentación.

¿Qué fue lo que dijo Becky G?

La cantante a través de redes sociales divulgó un vídeo expresando su posición tras lo ocurrido en el Aeropuerto de Ciudad de México y expresó lo siguiente: "Para todas las personas que estaban allí, espero que estén bien. Sé que fue un momento muy intenso, momento de locos. Es algo que me impactó de una manera muy fuerte y quiero hablar de eso"...

Si hay algo que decir, lo voy a decir!. Si no hay nada que decir, no lo voy a decir!. Esto es una relación mutua. Si yo te doy el respeto, ustedes también. Esa es la única cosa que pido, por favor! Si hay algo que decir, lo voy a decir!. Si no hay nada que decir, no lo voy a decir!. Esto es una relación mutua. Si yo te doy el respeto, ustedes también. Esa es la única cosa que pido, por favor!

Sé que hay muchas personas que trabajan en ese mundo que dicen, yo solamente estoy intentando hacer mi trabajo, déjame hacer mi trabajo. Yo también estoy intentando hacer el mío y lo mío no tiene nada que hacer con drama, con ser chismosa, de hablar de cosas negativas en la vida. Por favor! Por favor, ustedes me conocen!, dijo Becky G.

Esto último surgió más que todo, porque varias de las preguntas hacia la cantante estaba relacionadas con su exprometido Sebastián Lletget, con quien terminó la relación tras descubrir su infidelidad.