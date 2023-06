Britney Spears ofrece declaración sobre su consumo de drogas

Las afirmaciones se dan por medio de sus hijos, según portales de comunicaciones internacionales. La cantante esta vez desmintió sobre que es adicta al consumo de las sustancias ilícitas como las drogas.

Tras esta situación por medio de la red social de instagram de la misma artista estadounidense, ella se expresa muy lastimada, escribiendo lo siguiente:

"El hecho de que la gente esté reclamando cosas que no son ciertas es tan triste..."

Britney continúa expresando, "Siempre he sentido que las noticias me intimidan... Es triste porque todo el mundo se sienta cómo si eso está bien inventar mentiras en esa medida. ¿Por qué me dicen que tengo que sentarme y levantarme por encima?".

Al cierre de su texto en el post de instagram, también escribió:

Espero que solo sean las noticias de odio y Kevin ni Preston dijeron ninguna de esas cosas de cualquier manera estaré bien trabajando para Throb.