Celine Dion y el avance crítico de su enfermedad neurológica

El Síndrome de Persona Rígida sigue avanzando en Celine Dion

"Ha perdido el control de sus músculos", así reveló Claudette Dion, hermana de la cantante de My heart will go on, durante una entrevista ofrecida en el programa 7 hours.

Claudette Dion ha sido la persona encargada de mantener a todos los fanáticos de su hermana al tanto del avance de el síndrome, que ha provocado su inesperada salida de los escenarios.

Tan solo en el mes de septiembre, la hermana de Celine Dion daba a conocer que los espasmos musculares estaban condicionando sus movimientos, esto en una entrevista ofrecida a la revista Hello! Canadá.

El diagnóstico y avance del llamado Síndrome de Persona Rígida obligó a Celine Dion a suspender su gira mundial Courage. Desde aquel momento el retorno de la canadiense a los escenarios es una gran incógnita. De esto ya ha pasado exactamente un año.