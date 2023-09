Céline Dion se encuentra a la espera de un milagro tras su estado de salud

Desde entonces, la cantante Céline Dion ha estado alejada de la palestra pública y se ha apoyado en su familia para sobrellevar está situación tan difícil.

Situación de salud actual de Céline Dion

Claudette hermana de la cantante, ha compartido el estado de Céline Dion a través de la revista Hello! de Canadá y contó que está tratando de hallar algún medicamento que le funcione y que ahora está en compañía de su hermana Linda y sus tres hijos René, Eddy y Nelson en su mansión en las Vegas.

"Está luchando todos los días para superar sus dificultades, pero la situación no ha mejorado", ha explicado Claudette. "Estamos cruzando los dedos para que los investigadores encuentren un remedio para esta horrible enfermedad. Rezamos por un milagro".

La hermana de la interprete de "My Heart Will Go On" ha relatado como la familia a afrontado la enfermedad de la artista, ya que hay espasmos que son imposibles de controlar, "¿Sabes cómo hay gente que brinca en la noche por un calambre en la pierna o en la pantorrilla? Es un poco como eso, pero en todos los músculos. Hay poco que podamos hacer para apoyarla y aliviar su dolor", comentó Claudette.

¿El síndrome de la persona rígida tiene cura?

Hasta el momento no se ha logrado dar con un medicamento que ayude o que calme el dolor de Celine Dion, ya que no existe una cura para este trastorno.

Su familia ha recalcado en reiteradas ocasiones que hay muy poco en que la cantante y su familia puedan hacer al respecto, ya que se conoce poco de la enfermedad, pero no pierden la esperanza de volver a ver a la interprete de "I Love You" en los escenarios.