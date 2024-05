Christian Nodal confiesa que se arrepiente de lucir diamantes en su dentadura

Sigue leyendo: Christian Nodal revela que Cazzu y su hija Inti estuvieron en riesgo de morir

Christian Nodal se arrepiente de haberse colocado diamantes

En una reciente entrevista en el programa Noche de Luz, el cantante dijo que lo más estúpido que ha hecho en su vida ha sido gastar dinero en la dentadura.

“Lo más estúpido e imbécil que he hecho en mi vida en cuestión de dinero y eso, me quité mis dientes reales para ponerme diamantes como si fueran dientes. No tengo dientes están ahí", expresó Nodal.

El cantante mexicano explicó que en su momento pensó que su voz y boca son su principal fuente de trabajo quería que cada vez que cantará o sonriera los fanáticos vieran algo en el, por eso fue que pensó en su cambio radical.

Además, confesó que esta decisión de colocarse los diamantes le costó más de $800,000 debido a los diamantes y dijo que se arrepiente muchísimo porque ahora considera que fue una estupidez gastar tanto dinero.