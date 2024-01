Christian Oliver, actor de "Speed ​​Racer" y sus dos hijas mueren en accidente aéreo

La aeronave se estrelló en el mar Caribe poco después de despegar.

Pescadores, buzos y la guardia costera llegaron al lugar de la tragedia, donde cuatro cuerpos fueron encontrados.

Oliver, de 51 años, murió junto a sus hijas Madita, de 10, y Annik, de 12, además del piloto Robert Sachs.

El avión viajaba desde Bequia, una isla del archipiélago de las Granadinas, hacia Santa Lucía poco después del mediodía del jueves.

Esta semana Oliver publicó en Instagram una foto de un atardecer en una playa con la leyenda: "¡Saludos desde algún lugar en el paraíso! En honor a la comunidad y al amor ... 2024 ¡aquí vamos!".

Oliver, nacido Christian Klepser, figuraba en unos 60 programas de televisión y películas, incluyendo un rol menor en "Operación Valquiria", protagonizada por Tom Cruise.

Al comienzo de su carrera, participó en la serie de televisión "Saved by the Bell: The New Class" y también actuó en "El club de las niñeras".

Unos días antes del accidente, el reconocido actor que participó en la última entrega de Indiana Jones había publicado una foto que mostraba una playa en un entorno tropical. “Deja que el amor gobierne. Les deseo a todos lo mejor para 2024″, dijo.