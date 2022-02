Conoce todo sobre Eduardo Pérez, quien le da vida a Nicolás en "Enfermeras"

"Estaba viviendo en Los Ángeles y resulta que me llamaron para decirme que necesitaban urgente mi casting por video...puse mi camarita, mi trípode y pues le envié, les había interesado mucho, querían verme aquí en Colombia ya en persona, viajé y ya, me dijeron que me querían para el personaje", manifestó.

Asimismo, contó que lo más difícil de darle vida a su personaje, un joven doctor, fue tener que "estudiar medicina", ya que debía contar con algunos conocimientos médicos para poder pronunciar los términos de forma correcta y manejar los diagnósticos de los pacientes.

Confesó que hubo oportunidades en que repetían escenas, debido a lo difícil de manejar "textos grandes" con términos médicos.

Lo que le gusta

Además de contar su experiencia con el personaje, Eduardo también respondió algunas preguntas con el fin de que sus fans lo conozcan un poco más.

Su deporte favorito es el fútbol.

Admira al actor Marlon Brandon.

Su película favorita es "Historia de un Clan".

La red social que más utiliza es el Instagram.

Conoce Panamá

El actor compartió que cuando tenía 19 años y se graduó del colegio, vino a pasear a Panamá y le encantó.

"Fui a la playa, el agua es transparente, me encantó San Blas...me gustó mucho por los centros comerciales, hay uno que es bien grande, Albrook,...", expresó.