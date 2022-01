"De La Chorrera al Miss USA 2022"; Carolina Stokely Castillo busca la corona

"Si el plan no funciona, cambia el plan, pero nunca cambies la meta". Para mi primer post del 2022, estoy sumamente emocionada de anunciar que soy la nueva Miss Richmond USA 2022, para Miss Virginia USA 2022!!! Estoy más que agradecida por esta oportunidad tan increíble que se me ha presentado! No puedo esperar para esforzarme al máximo y ver hasta dónde me llevará este nuevo camino! Miss Virginia USA, aquí voy!!!", publicó Carolina Stokely Castillo en sus redes sociales.