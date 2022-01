Doralis Mela expondrá a personas que le deben dinero

"Antes de irme, quiero mandarle un mensaje a todas esas personas que me deben, oye!, páguenme o si no , los voy a exponer por aquí y no quieren pasar penita por aquí verdad ; bueno, páguenme porque yo ya trabajé y no me vengan con juega vivo porque conmigo no se juega, yo no juego con la gente así que usted no venga a estar jugando conmigo porque me las va a pagar, págueme!, porque con la plata no se juega tampoco y con Doralis Mela menos", expuso "La Tepesita".