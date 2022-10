Drew Barrymore revela que George Clooney fue su terapeuta

"Lo sorprendente fue que George pasó una hora y quince minutos en el set. Así que pudimos maximizar la conversación. Es divertido porque vi a George como dos noches después en la increíble gala benéfica de la Clooney Foundation de él y Amal y estábamos hablando y él me dijo: 'Me gustó cuando hice de tu terapeuta'... Me tumbé en el suelo y, ya sabes, él era el doctor George. Siento que él es el tipo de persona que no tiene filtros y yo tampoco los tengo. Así que, si estás hablando con un amigo que finge estar en terapia o estás hablando con un terapeuta de verdad, cuanto antes caigan esos filtros o no estén ahí, más rápido llegarás al objetivo, así que nos metimos de lleno", dijo Drew a 'Entertainment Tonight'.