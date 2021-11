Ed Sheeran desvela por qué Adele no colabora nunca con otros artistas

Que nadie espere ninguna colaboración sorpresa en el esperado nuevo disco de Adele, que saldrá a la luz el próximo 19 de noviembre, porque ella prefiere cantar sola. Así lo ha confirmado su compañero de profesión Ed Sheeran para aclarar por qué nunca han grabado juntos ninguno sencillo a pesar de que son dos de las estrellas más importantes de la escena musical británica y cualquier tema con sus nombres sería un éxito asegurado.

"En realidad ella nunca hace colaboraciones con nadie. Es tan buena en lo suyo que nadie quiere estropearlo", ha señalado el cantante en el programa de radio "Carolina with Greg T in the Morning Show".