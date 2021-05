El conmovedor relato de Lady Gaga al revelar que quedó embarazada tras haber sido violada a los 19 años

Lady Gaga con Oprah Winfrey

Lady Gaga, que tiene ahora 35 años, tenía solo 19 cuando, presuntamente, un productor la amenazó con quemar su música si no se desnudaba para él. El incidente, según la cantante, tuvo un impacto increíble en su salud mental y, incluso, llegó a autolesionarse. Lady Gaga, que no reveló el nombre del presunto agresor, le dijo a Oprah Winfrey: "No dejaron de preguntarme, y luego me quedé paralizada. Y yo, simplemente... ni siquiera lo recuerdo. No quiero volver a enfrentarme a esa persona nunca más".

“Yo tenía 19 años y estaba trabajando en la música y un productor me dijo ‘quítate la ropa’ y yo dije ‘no’ y me fui y me dijeron que iban a quemar toda mi música. Y no dejaron de preguntarme y me congelé y yo... ni siquiera recuerdo. Y no diré su nombre. Entiendo este movimiento #MeToo y entiendo que mucha gente se sienta realmente cómoda con él. No quiero volver a enfrentarme a esta persona nunca más”, dijo entre lágrimas.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse