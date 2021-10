El matrimonio de Peter Crouch casi se viene abajo por culpa de un adorable cachorrito

"La cuestión es que ella no paraba de decirme: "Te enamorarás en cuanto lo tengamos'. Pero es que no necesito una cosa más de la que encariñarme. Ya hay amor de sobra en nuestro hogar. No me des otra cosa que amar", se ha quejado el antiguo delantero del Liverpool y de la selección inglesa en declaraciones al podcast "My Little Coco".



No hace falta ni decir que al final su esposa se salió con la suya y en marzo entró a formar parte de la familia un adorable labrador de color negro llamado Jeffrey que consiguió ganarse el corazón de Crouch a pesar de su reticencia inicial porque, mientras concedía esa entrevista, el perrito estaba durmiendo a sus pies.



Por otra parte, Jeffrey podría acabar convirtiéndose en una ayuda inesperada en su día a día porque en enero sus famosos dueños contrataron a un educador canino profesional, especializado en entrenamiento de perros militares, para que adiestrara a su mascota y le enseñara a encontrar teléfonos móviles, llaves o carteras extraviados en su mansión de Surrey.

