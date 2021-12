El mundo del espectáculo llora la partida de Carmen Salinas

Las reacciones no se hicieron esperar y tanto presentadores de televisión como actores pronunciaron en sus redes sociales la pérdida de Carmen Salinas.

La primera Actriz Ana Martín le dedicó dos post con el siguiente mensaje: "Un abrazo hasta el cielo mi adorada Carmelita Salinas. Q.E.P.D".

Por su parte, el actor David Zepeda con quien formaba parte en la novela "Mi Fortuna Es Amarte" le dedicó unas conmovedoras palabras:

Hermoso viaje adorada Carmen Salinas … Siempre preocupada por los que no la estaban pasando tan bien, siempre ayudando y con un alma tan bondadosa…Descansa en Paz … Hermoso viaje adorada Carmen Salinas … Siempre preocupada por los que no la estaban pasando tan bien, siempre ayudando y con un alma tan bondadosa…Descansa en Paz …

Otros actores como Eugenio Derbez publicó la tristeza que lo invadía al saber el fallecimiento de la primera actriz Carmen Salinas, con quien participó este año en lo que sería su última película, realizando el papel de la madre de Eugenio Derbez.

"Hoy nos toca despedirnos de una mujer que, sin duda, hizo historia en la televisión y cine en México. Con su alegria y amor llenaba cualquier lugar donde estaba y nos contagiaba a todos quienes tuvimos la fortuna de conocerla y trabajar con ella y es así como voy a recordarla. A su familia le expreso mis más sentidas condolencias. No hay forma de no sentir una profunda tristeza. Q.D.E.P. mi adorada Carmelita Salinas. La foto que les comparto es de este año… tuve la dicha y el honor de trabajar con ella en lo que sería su última película: The Valet. Ella hizo el papel de mi mamá y les puedo asegurar que es uno de sus mejores trabajos.", expresó Derbez.

Otra de las actrices que compartió sus condolencias fue Marjorie de Sousa: Que triste mi querida Carmen Salinas, no tengo palabras. que Dios te reciba con todo el amor que nos diste a muchos. Te quiero infinito. Jamás olvidaré tu alegría y esas carcajadas al grabar, siempre tenías espíritu de Niña y eso nos alegraba a todos". Afirmó.

Y la lista sigue, definitivamente que Carmen Salinas con su partida dejó un dolor irreparable para todos aquellos que la conocieron y disfrutaron de sus ocurrencias y actuaciones.