El Tachi quiere que Yemil se discipline

El Tachi dijo: "con Yemil no hay ningún tipo de problema, lo aprecio mucho a pesar de todo, le tengo cariño, empezamos juntos, hicimos buenas canciones. Con Yemil fue algo más profesional que personal y más adelante él sabe que yo voy pa' encima si sale algo para trabajar al musical, estamos puestos para la música, hacer cosas buenas, salir a representar como lo están haciendo hoy en día, mi colega y amigo, el gordo Sech, lo está ahciendo Boza, lo está haciendo Joey Montana, lo están haciendo varias personas que son escuchadas aquí y afuera.Tiene que hacer las cosas bien, debe disciplinarse, él sabe que puede lograr más de lo que está haciendo, tiene mucho talento".

El Tachi luego de su libertad, ha recibido el apoyo de Sech, para que vuelva a la palestra musical.

Por su parte Yemil comentó: "En su momento hubo un cruce de opiniones a otras aledañas y bueno, yo tomé la decisión que me bajaran del tema y se que la mayoría de ustedes estaba esperando mi parte; Akim montó feísimo también y bueno, eso no es tema, yo ya hablé con el frensito; cada uno tiene sus ideales, su forma de pensar, cada quien enfocado en lo suyo; la onda es que me gustó mucho el estreno del brother; pero tengo el DM explotado porque estaban esperando mi parte, que por allí están robando la maqueta".

Por otro lado yemil ha tenido que lidiar con la cancelación de varias presentaciones por fiestas patrias, tras unos hechos de sangre ocurridos en una discoteca de la ciudad.