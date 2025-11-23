EN VIVO | Resultados del sorteo dominical de la Lotería Nacional del 23 de noviembre del 2025

RESULTADOS DEL SORTEO DOMINICAL DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2025
Primer premio: 7535
Letras: DDDB
Serie: 13
Folio: 3
Segundo premio: 9550
Tercer premio: 9531
Sorteo dominical
Llegó el momento de conocer los resultados del sorteo dominical de la Lotería Nacional de Panamá que jugará este 23 de noviembre de 2025.
Sigue el minuto a minuto de la Lotería Nacional de Panamá. Conoce los resultados del sorteo dominical correspondiente al 23 de noviembre de 2025.
