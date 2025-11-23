Sorteo dominical Entretenimiento -  23 de noviembre de 2025 - 09:46

Pirámide de Chakatín para el sorteo dominical del 23 de noviembre de 2025

Se han revelado los números de la Pirámide de Chakatín para el sorteo dominical del 23 de noviembre de 2025, para que empieces a ganar mucho chen chen.

Aquí está la pirámide de Chakatín.

Ana Canto
Por Ana Canto

¡La espera ha terminado! Se han revelado los números ganadores de la Pirámide de Chakatín correspondientes al sorteo dominical del 23 de noviembre de 2025, ofreciendo a los participantes la oportunidad de acceder a los premio de la Lotería Nacional de Panamá.

Pirámide de Chakatín para el sorteo dominical del 23 de noviembre

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 9, 2, 4 y 6.

A Chakatín le gustan los números: 42, 94, 24, 62, 09, 05 y 34.

image
Pirámide de Chakatín para el sorteo dominical del 23 de noviembre de 2025.

¿A qué hora es la Lotería Nacional de Panamá del 23 de noviembre 2025?

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) comunicó que el sorteo correspondiente al sorteo del 23 de noviembre se jugará a las 3:00 p.m., en su horario regular.

¿Cómo ver el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá del 23 de noviembre 2025?

Puedes ver el sorteo de la Lotería de Panamá a través de las pantallas de Telemetro a nivel nacional o por Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.

