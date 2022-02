Estefana se someterá a una mastectomía bilateral

"Me despido de mis mamas que me acompañaron 35 años, que le dieron de comer a mi hija por 10 meses, que aunque chiquititas me sentía feliz con mis dos florecitas, llegó el día , sé que perderlas no me define como mujer, ni como persona , y sé que se van para que órganos vitales no corran el riesgo de enfermarse. Gracias a todos por acompañarme en el camino, gracias hacerme sentir que ya no tengo miedo y que pase lo que pase todo va a estar bien, hoy celebro mi vida cerca de las personas que amo y me aman"; escribió Estefana en su cuenta de Instagram.