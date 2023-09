Ex de Marc Anthony lo acusa de ser extremadamente tóxico 

“Totalmente posesivo. Esa fue una de las razones por las que tuve que huir. Él me dice que yo fui una novia fugitiva; había cosas que yo no aguantaba en la relación." “Totalmente posesivo. Esa fue una de las razones por las que tuve que huir. Él me dice que yo fui una novia fugitiva; había cosas que yo no aguantaba en la relación."

Empezó diciendo en el program "Se Pone Caliente", a lo que le preguntaron si hubo violencia física, pero ella respondió que él es un tipo muy manipular. "No hubo violencia física, ni temas de drogas, nada de eso, maltrato verbal, sí, pero gracias a Dios tuve mucha fortaleza, yo sé poner mis límites y dije: si yo no puedo trabajar, no puedo hacer esto, o aquello, yo creo que la relación, por el bien de los dos, tiene que terminar”, comentó.

La relación sentimental entre Verónica Rasquin y el intérprete de “Flór Pálida” trascendió a medios de comunicación en los años 90’, cuando la periodista trabajaba para el programa "Salsa Review", transmitido por HTV.

¿Será Marc Anthony así con Nadia Ferreira?

El salsero lleva aparentemente un matrimonio feliz junto a su hijo Maximiliane, sin embargo, ahora que estas declaraciones salen a la luz, es imposible no comparar la forma en la que se vestía Nadia antes de ser pareja de Marc Anthony, a como se viste ahora, mucho más formal, como si quisiera tapar sus atributos. Además su vida profesional tomó un descanso desde que se convirtió en madre, ya que se encuentra totalmente en casa disfrutando de su hijo.