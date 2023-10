Fallece Alejandra Villafañe a sus 34 años

En el mes de mayo se dio a conocer el diagnóstico de los médicos acerca del agresivo cáncer que venía pasando, sin embargo no se dieron mayores detalles sobre en que parte del cuerpo lo padecía.

Hace una semana, la actriz compartió un video muy especial, donde mostraba el momento que inició de su primera quimioterapia,en donde tuvo que rapar su cabello pero lo hizo junto a su pareja el actor Raúl Ocampo, quien la ha estado apoyado desde el principio en estos momentos difíciles.

La noticia del fallecimiento de Alejandra Villafañe, se difundió luego de que uno de los familiares de la modelo y actriz se manifestaron en redes sociales para recordarla.

"Quiero que sepas que… Por Siempre", escribió la pareja de Alejandra Villafañe, Raul Ocampo en su cuenta de Instagram, donde compartió un carrete de fotos junto a ella.

Por su parte, la tía de la actriz, Alicia Villafañe, compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje que daba más fuerza a su fallecimiento. “Cerraste tu vida con broche de oro, mi amor. Por eso la respuesta a la pregunta que me hiciste: ‘¿Qué dirías si me muero hoy?’, mi respuesta fue que eras una Berraca y no por soportar la enfermedad, sino por todo lo que alcanzaste. Orgullosa siempre de ti”.

Alejandra Villafañe estuvo en varios proyectos de novela, en donde fue reconocida por su gran trabajo como lo fue: No olvidarás mi nombre, La ley del corazón, Enfermeras, Pa’ quererte, Verdad oculta y La nieta elegida.