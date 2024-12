Fallece Sandra Reyes, icónica actriz de Pedro el Escamoso

Trayectoria de Sandra Reyes

Sandra Reyes se destacó como una de las actrices más reconocidas de la televisión colombiana, con una carrera que abarcó más de dos décadas. Su interpretación más icónica fue como Paula Dávila en Pedro el Escamoso, papel que la catapultó al estrellato y la convirtió en una figura querida en toda Latinoamérica.

Además de este emblemático rol, participó en diversas producciones televisivas y cinematográficas, entre ellas Tres milagros, La mujer del presidente, El cartel de los sapos y Pena máxima. Estas actuaciones consolidaron su lugar como una de las actrices más versátiles y talentosas de su generación, dejando un legado imborrable en la industria del entretenimiento.

Miguel Varoni lamenta la partida de Sandra Reyes

El actor colombiano Miguel Varoni, coprotagonista de Sandra Reyes en Pedro el Escamoso, expresó su dolor a través de Instagram tras su fallecimiento. En su emotivo mensaje, se despidió cariñosamente de "la Doctora Paula" y destacó cuánto la extrañará, asegurando que siempre estará en su corazón.

"Hasta siempre mi Doctora Paula … sumerce no sabe la falta que me va a hacer !!! Dios me la Bendiga!!! Siempre estará en mi corazón…", escribió Miguel Varoni en su publicación.