Panamá Nacionales -  4 de abril de 2026 - 11:49

Operación Guardianes 2026: muertos, rescates y balance Viernes Santo

Dos muertos, rescates y más de 2 mil visitantes deja el Viernes Santo en Panamá durante la Operación Guardianes 2026.

Operación Guardianes 2026

Operación Guardianes 2026

SINAPROC
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Durante el operativo Guardianes 2026 – Fase III, las autoridades atendieron múltiples emergencias a nivel nacional en este Viernes Santo, incluyendo accidentes de tránsito, rescates en playas y un incidente masivo por abejas africanizadas.

El balance oficial confirma el fallecimiento de dos personas:

  • Una por accidente de tránsito en Chiriquí
  • Otra por posible inmersión (caso en investigación)

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Rescates y emergencias atendidas

Las instituciones de seguridad reportaron:

  • 8 personas rescatadas en distintos puntos del país
  • Atención masiva por ataque de abejas africanizadas en Penonomé

Estos hechos se registraron en medio del alto movimiento de personas por Semana Santa.

Afluencia en playas y balnearios

Durante la jornada se contabilizaron:

  • 2,084 visitantes en playas y balnearios
  • 506 bañistas aproximadamente

Las playas con mayor concurrencia fueron:

  • Playa Las Lajas
  • Playa La Angosta
  • Playa La Ensenada

Además, se reportaron más de 400 visitantes en áreas de montaña y recreación.

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Atenciones médicas durante el operativo

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que brindó:

  • 1,544 atenciones hospitalarias
  • 1,259 atenciones en red primaria
  • 154 casos de trauma
  • 11 casos de intoxicación alimentaria

Las autoridades reiteran el llamado a la población a mantener las medidas de seguridad durante el resto del asueto, especialmente en playas, carreteras y actividades recreativas.

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