Operación Guardianes 2026: muertos, rescates y balance Viernes Santo

Durante el operativo Guardianes 2026 – Fase III, las autoridades atendieron múltiples emergencias a nivel nacional en este Viernes Santo, incluyendo accidentes de tránsito, rescates en playas y un incidente masivo por abejas africanizadas.
- Una por accidente de tránsito en Chiriquí
- Otra por posible inmersión (caso en investigación)
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Rescates y emergencias atendidas
Las instituciones de seguridad reportaron:
- 8 personas rescatadas en distintos puntos del país
- Atención masiva por ataque de abejas africanizadas en Penonomé
Estos hechos se registraron en medio del alto movimiento de personas por Semana Santa.
Afluencia en playas y balnearios
Durante la jornada se contabilizaron:
- 2,084 visitantes en playas y balnearios
- 506 bañistas aproximadamente
Las playas con mayor concurrencia fueron:
- Playa Las Lajas
- Playa La Angosta
- Playa La Ensenada
Además, se reportaron más de 400 visitantes en áreas de montaña y recreación.
Atenciones médicas durante el operativo
El Ministerio de Salud (MINSA) informó que brindó:
- 1,544 atenciones hospitalarias
- 1,259 atenciones en red primaria
- 154 casos de trauma
- 11 casos de intoxicación alimentaria
Las autoridades reiteran el llamado a la población a mantener las medidas de seguridad durante el resto del asueto, especialmente en playas, carreteras y actividades recreativas.