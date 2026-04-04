Operación Guardianes 2026: muertos, rescates y balance Viernes Santo

Durante el operativo Guardianes 2026 – Fase III , las autoridades atendieron múltiples emergencias a nivel nacional en este Viernes Santo, incluyendo accidentes de tránsito, rescates en playas y un incidente masivo por abejas africanizadas.

El balance oficial confirma el fallecimiento de dos personas:

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Una por accidente de tránsito en Chiriquí

Otra por posible inmersión (caso en investigación)

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Rescates y emergencias atendidas

Las instituciones de seguridad reportaron:

8 personas rescatadas en distintos puntos del país

en distintos puntos del país Atención masiva por ataque de abejas africanizadas en Penonomé

Estos hechos se registraron en medio del alto movimiento de personas por Semana Santa.

Afluencia en playas y balnearios

Durante la jornada se contabilizaron:

2,084 visitantes en playas y balnearios

en playas y balnearios 506 bañistas aproximadamente

Las playas con mayor concurrencia fueron:

Playa Las Lajas

Playa La Angosta

Playa La Ensenada

Además, se reportaron más de 400 visitantes en áreas de montaña y recreación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2040425890685862084?s=20&partner=&hide_thread=false Durante la Operación Guardianes 2026 en su Fase III, las instituciones de seguridad brindaron respuesta a diferentes emergencias durante este Viernes Santo, entre ellas, varios accidentes de tránsito, reportes de abejas africanizadas, y rescates en playa.



En esta fecha se… pic.twitter.com/T3qi5euhrl — Telemetro Reporta (@TReporta) April 4, 2026

Atenciones médicas durante el operativo

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que brindó:

1,544 atenciones hospitalarias

1,259 atenciones en red primaria

154 casos de trauma

11 casos de intoxicación alimentaria

Las autoridades reiteran el llamado a la población a mantener las medidas de seguridad durante el resto del asueto, especialmente en playas, carreteras y actividades recreativas.