Farruko habla de la voz de Eddy Lover

En la entrevista que dura aproximadamente una hora confesó que cuando le ofrecieron colaborar en este remix, no lo dudó ni un segundo pero propuso meterle más versos poniéndole su sello personal, sin embargo el coro de la canción no logró hacerlo. "Permitánme hacerle una nueva versión, pero estaba muy cagado porque es un clásico".

Farruko reconoce que Eddy Lover tiene una gran voz

El boricua confesó que Eddy Lover tiene una voz única. "Yo siempre canté ese clásico de "Perdóname" pero jamás logré ese tono", empezó diciendo.

"Eddy Lover es flow Romeo pa' arriba, incluso si se dan cuenta yo no canté el coro porque ese tono yo no lo logro, yo estaba muy asustado porque pensba que me iban a criticar mi participación", explicó.

El tema es todo un éxito ya cuenta con más de 2 millones de vistas en YouTube y ha tenido muy buena aceptación.