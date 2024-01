Flex revela por qué desapareció durante un tiempo

¿Por qué Nigga se cambio el nombre a Flex?

"Nunca imagine que iba a trascender y que iba a ocasionar un problema por utilizar la palabra", comenzó explicando Flex.

En el 2008 cuando llegó a Estados Unidos, se encontró con que la palabra Nigga es una palabra despectiva en Estados Unidos y en todos los lugares que se hablé inglés.

Cuando su álbum "Te Quiero" bajo el nombre Nigga lo enviaron a Estados Unidos, lo enviaron para atrás con muchos sellos de FBI y del Gobierno y le prohibieron entrar por insultar supuestamente el mercado americano.

Cuando yo hacía radio en Chitré, era Dj Flex. Flex es de Felix

Contó Flex de como surgió el nombre

Motivo por el cual Flex se alejó de las redes

Durante la entrevista, el panameño contó que llegó a México en 2007 con el objetivo buscar un éxito internacional masivo, sin embargo le ocurrió algo muy difícil.

Mi disquera en México me bloqueo

Comenzó diciendo Flex, cuando le preguntaron el motivo por el cual había desaparecido del mapa junto con el género.

Flex siente que lo que sucedió fue tonto porque fue una época donde aún se vendían discos físicos y no había motivos para que las personas se olvidarán tan rápido de ellos.

Vinimos con el álbum la evolución y allí vino toda la transición que nos destruyó la carrera.

Alegó el artista panameño. Televisa Emmy Music fue la disquera que firmó a Flex en México, sin embargo dos años después el dueño decide no tener disquera.

En dicha disquera estaban los artistas Belinda, Juan Luis Guerra, Ricardo Montaner, Tito El Bambino, entre otros.

"Cuando vino el cuarto álbum Romantic Style parte 3 desde la esencia, que lanzamos besos de amor, la disquera no colocó en las tiendas los discos", reveló el intérprete de Te Quiero y que se dio cuenta cuando fueron a firmar unos autógrafos y no habían discos que firmar.

El panameño enfrentó a la disquera y les preguntó por qué sus discos no estaban en las tiendas y ellos no sabían responderle, esto le sucedió una segunda y no le pareció.

Cuando Flex decide liberarse de la disquera porque sentía que no le estaban dando el cariño a lo que él estaba haciendo y esto le tomó un litigio de 6 años por temas legales de contrato, sin pero lo que más le costó de esta decisión fue que no podía compartir contenido.

Me bloquearon las plataformas digitales, me bloquearon todo lo digital porque en ese momento ya estaba la era digital pompeándose

Alegó el cantante, quien al momento de subir videos a YouTube o cualquier otra plataforma enseguida era tumbado y nunca pudo decirle a las personas que se encontraba bloqueado.

