Gerard Butler habla de su sexualidad: "He estado con hombres, pero no soy gay"

"Yo hablo de mi sexualidad sin pudor, no tengo ningún problema, pero siempre hay quien lo tergiversa todo. La gente parece intimidarse con este asunto y no lo entiendo. Cada vez que hablo de ello, es malinterpretado y exagerado. Gerard Butler es gay. He estado con mujeres y también con hombres, pero no soy homosexual. Ni siquiera yo mismo sé lo que soy...", expresó.

Esta impresionante declaración ha encendido las redes sociales en los últimos días, sin embargo, ¿existe algo más gay que un espartano? Para nadie es un secreto que los espartanos tenían relaciones entre ellos y no era un tema tabú en la Grecia Clásica, tal cual como confiesa Gerard Butler, quien dice que se ha acostado con hombres y no le ve mayor problema.