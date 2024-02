Grammy 2024: Taylor Swift es criticada por ignorar a Celine Dion.

Taylor Swift recibe críticas por ignorar a Celine Dion en los Grammy 2024

La alegría de todos los asistentes de ver a Celine Dion en los escenarios se hizo sentir, luego de haber estado alejada por un tiempo por su delicada situación de salud al mantener la lucha contra la enfermedad neurológica, mejor conocida como el Síndrome de la Persona Rígida.

La intérprete de My Heart Will Go On, le entregó el premio al Álbum del Año a la reconocida cantante Taylor Swift por el disco Midnights, la cual rompió récords durante la noche.

Swift al escuchar su nombre, subió muy emocionada al escenario acompañada de su amiga Lana del Rey, pero lo que más llamó la atención fue que no se detuvo para saludar a la cantante Celine Dion, ni mucho menos la mencionó en su discurso.

Tras esta actitud, el público ha criticado fuertemente a la interprete de Love Story por haber ignorado a esta gran artista.

OK, que onda que Taylor Swift ignoró po completo a Celine Dion y sólo agarro su Grammy, sin abrazo ni nada?????? Acaso vi bien

Taylor Swift ignoró a la madre CÉLINE DION. ¡Qué ondaa! Ni las gracias por el premio le diooo.

Ignórame así como Taylor Swift ignoró a Celine Dion

Y porque ignoró a Celine Dion?? Que grosera

Fueron algunos comentarios que surgieron luego de los Grammy, ante la actitud de Taylor Swift.

¿Taylor Swift ignoró a Céline Dion en los Grammy 2024?



La mayoría de los comentarios recriminan a Taylor su actitud ante Céline, asegurando que fue una grosería lo que hizohttps://t.co/7L5ubC4MPm — Tele Saltillo (@TeleSaltillo) February 5, 2024

Taylor Swift y Celine Dion compartieron en los Grammy 2024

A pesar de que las personas aseguren que la ignoró, el medio Entertainment Tonight compartió una foto de las protagonistas de esta confusa historia, asegurando que ambas compartieron en el Backstage de la gala.