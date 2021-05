Heather Morris: "El reparto de 'Glee' tenía miedo de hablar sobre el comportamiento de Lea Michele"

Ahora Heather ha roto su silencio para tratar de explicar por qué nadie dijo nada acerca del comportamiento de la estrella de la serie cuando aún estaba en antena y qué le llevó a guardar silencio mientras otros arremetían públicamente contra Lea.



"Recuerdo haber recibido muchas críticas en aquel momento y la gente me decía: '¿Por qué no sales y dices algo? Y yo siempre respondía: 'Chicos, está embarazada y se están diciendo muchas cosas'", ha señalado ahora en el podcast 'Everything Iconic With Danny Pellegrino'.



"Lo cierto es que no sé si tal vez fuimos víctimas de bullying, y es algo muy propio de las víctimas culparse por lo ocurrido, que es lo que la gente decía de nosotros, pero... La única persona que fue honesta al respecto fue Naya Rivera", ha añadido acerca de la fallecida actriz, que interpretó al personaje de Santana y nunca ocultó la difícil relación que mantuvo con Lea.



Heather también reconoce que cualquier miembro del elenco de 'Glee', o todos, podrían haber acudido a los ejecutivos de la Fox para hacerles saber lo que ocurría detrás de las cámaras, pero nadie lo hizo por miedo.



"Creo que mucha gente estaba muy asustada, y la verdad es que sentía que no era mi responsabilidad, y no sé por qué, porque estaba en el reparto".



Por su parte, Heather trata de no juzgar con demasiada dureza a Lea porque, como ella misma ha recordado ahora, la entonces joven tuvo que lidiar desde 2013 con la muerte de Cory Monteith, su novio en la ficción y en la vida real, a consecuencia de una sobredosis accidental sin dejar de trabajar en la serie.



"Todos estuvimos unidos a Lea en diferentes momentos, y luego fuimos dejando de estarlo. Así que ese elemento humano resulta clave para entender quién es esa persona: crecer con ella, verla tratar de ser mejor y cuidarse después del fallecimiento de Cory. Es era el elefante en la habitación del que nadie hablaba", ha lamentado Heather.

