Henry Cavill: ¿Quién es Natalie Viscuso, la novia del actor británico?

Esta noticia ha dejado a muchos asombrados, sobre todo a las fanáticas del protagonista de Super Man quienes no tardaron en reaccionar ante este acontecimiento tan importante para el actor.

Natalie Viscuso es una productora y directora de cine estadounidense de 33 años, actualmente es la vicepresidenta de la compañía Vertigo Entertainment.

Estudió en la Universidad de California del Sur y es hija de un millonario promotor inmobiliario, durante la mayor parte de su vida se ha dedicado a estar detrás de cámaras de varios proyectos famosos en Hollywood.

Viscuso y Cavill hicieron pública su relación en el 2021, con una foto de ellos jugando ajedrez. Un años después compartieron su paso por la alfombra roja en el estreno de la película Enola Holmes 2.

