¡Increíble! Mariah Carey enfrenta dificultades para cantar su clásico navideño

La época navideña ya está aquí, y es imposible no escuchar el clásico de Mariah Carey, All I Want for Christmas Is You. Este tema, uno de los más escuchados en diciembre, se ha convertido en un himno de la temporada.

Mariah Carey no pudo cantar "All I Want for Christmas Is You"

A través de redes sociales, se viralizó un momento en el que Mariah Carey no pudo alcanzar una de las notas más icónicas de su famoso tema navideño, All I Want for Christmas Is You, justo en la parte que dice "It's time".

Durante uno de sus conciertos, mientras interpretaba este himno navideño, la artista intentó llegar a la nota característica, pero no lo logró. En lugar de la esperada nota, emitió un sonido que sorprendió tanto a los presentes como a los usuarios en redes sociales.

Este incidente ha generado especulaciones sobre el estado de la voz de Mariah Carey, ya que la cantante intentó alcanzar la nota en varias ocasiones sin éxito, lo que ha puesto en duda su capacidad vocal en este momento.