¡Inesperado! Empresario agradecido regala casa a su empleada doméstica

Sin embargo, después de unos meses, se le ofreció la oportunidad de realizar labores en su residencia, a lo cual ella accedió, desempeñándose con la misma dedicación y actitud que la caracteriza.

A través de sus redes sociales, el empresario Gus Marcos y su familia decidieron regalarle una casa a su empleada doméstica como símbolo de agradecimiento por su dedicación y trabajo en su hogar.

En el video divulgado en redes sociales, se puede ver el emotivo momento en que la trabajadora recibe el inesperado regalo.

La vivienda, que cuenta con dos habitaciones, aire acondicionado, estufa, refrigerador y una amplia terraza en la parte superior, será completamente amoblada para ella y su familia, según informó el empresario.

Embed - Gus Marcos on Instagram: "Moni, durante un par de años estuviste de guardia en uno de mis edificios. Salías a las 4 de la mañana de tu casa para llegar a las 7 am an mis oficinas. Te veía siempre sonriente diciendo buenos días a todos. Cuidando de la raza, mis oficinas y el orden de la misma. Nunca sabes para quién sonríes. Después de unos meses te invite a ser parte de mi familia y aceptaste. Tu actitud y buena energía te abrieron las puertas para llegar a mi casa y ser parte de mi familia. Hoy tengo la fortuna de poder darte un pedacito de lo que haces por Elena, Sara, Sofi y Nicole. Te queremos mucho los Marcos Charur #nuevacasa #regalo #agradecimento"

Gustavo Marcos de 37 años, es ingeniero civil egresado del Tecnológico de Monterrey y actual dueño de múltiples empresas. Inspira a jóvenes y adultos con su práctica en temas de finanzas y desarrollo integral, a través de su podcast y sus distintas conferencias impartidas.

Embed - Gus Marcos on Instagram: "Una semanita de descanso con la family! Seguido me llegan mensajes diciendome que tengo un buen balance en la vida. Yo pienso que no lo tengo, lo que si tengo son metas claras y prioridades. Mis Prioridades Salud fisica Salud mental Trabajo en equipo Familia Personas que me suman y agregan valor. El balance lo encuentras despues de ser muy obsesionado con tu prioridades. #familia #viaje #puertoescondido"