Jason Momoa prefiere ir semidesnudo por el mundo: 'Ya no me gusta la ropa'

Tanto es así, que Momoa hará todo lo posible para evitar la ropa convencional al menos durante el tiempo que dure el rodaje de esta producción de Apple TV+, creada, dirigida, escrita y protagonizada por el propio actor. En su conversación de este jueves con el presentador Jimmy Fallon, el que fuera marido de Lisa Bonet, madre de la también actriz Zoë Kravitz, ha dejado entrever que sus nalgas seguirán deleitando al personal durante las próximas semanas, ya que no ha encontrado prenda más cómoda que el mencionado malo.

"Es un malo tradicional, es lo que llevan los hawaianos. Lo tengo que llevar todos los días. Me encanta meterme en el personaje, y además mi culo blanco recibe algo de color", ha bromeado en su entrevista al programa nocturno de la cadena ABC. "Dios mío, es comodísimo. Ya no me gusta la ropa. Me encanta llevarlo todos los días, todo el rato", ha subrayado.

FUENTE: RSS