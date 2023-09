Jennifer Lopez tiene un gusto en común con Shakira ¿Cuál es?

Pero el vestuario que utilizó hace cuatro años para el lanzamiento de ese tema era el mismo que la barranquillera utilizó hace poco en el desfile de alta costura Otoño-Invierno 2023 de Viktor & Rolf.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCwnn5aDPsae%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABO7ZCFguqwYVxI0D4jACgFJScUb7rQDrIvXGD4AoE3uZCTIb9Tgg3P9RIZBDm4F15NLv8nM5WZAZCIjsIaM8TTRCRqeSCH5dmTWbPklPyvXrH0wQYSQrZAUGnv7oJj9tHaEf5wqDyB92KVEaFjErzIh680j5e44ZBm5W5b3SmW8jeufT View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

¿Quiénes son los creadores del vestido de Shakira y Jlo?

Viktor & Rolf son los creadores del polémico vestido que tenía el famoso NO en la parte superior, sin embargo, no es su primera pieza controversial; la mayoría de sus piezas buscan dar mensajes específicos tales como On, Dream y I Wish you Well.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCuVYQWnMQxs%2F%3Figshid%3DMzRlODBiNWFlZA%3D%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABO7ZCFguqwYVxI0D4jACgFJScUb7rQDrIvXGD4AoE3uZCTIb9Tgg3P9RIZBDm4F15NLv8nM5WZAZCIjsIaM8TTRCRqeSCH5dmTWbPklPyvXrH0wQYSQrZAUGnv7oJj9tHaEf5wqDyB92KVEaFjErzIh680j5e44ZBm5W5b3SmW8jeufT View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

La pregunta que surge ahora es, ¿a quién le queda mejor el vestido?