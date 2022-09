Kim Chang en la Silla Caliente con One Two

Esta mañana en el estudio de Tu Mañana, estuvo la deportista, reconocida figura pública y ahora madre Kim Chang , hablando con La One Two en la silla caliente sobre todo su proceso de maternidad , sus planes y futuro a largo plazo para Kim.

“Ha sido un giro de 360 grados, ser campeona y luego ser madre. Pero es una bendición que he tenido, me siento feliz por esta mi nueva etapa", expresó Kim Chang.

La deportista resalta que de parte de sus familias ha tenido bastante apoyo por parte de sus padres, pues ellos respetan la forma de ser de Kim Chang, cada etapa de su vida su familia siempre ha sido un gran apoyo para ella.

Fue difícil el parto

Kim Chang le dice a la One Two que fue muy difícil el momento que tuvo que ir a dar luz, pues como madre primeriza fue algo nuevo para ella vivir todas esas experiencias, y en broma comentaba que no volvería a vivirlo, pero lo que está viviendo en estos momentos es muy lindo para ella.

¿Regresaría a Calle 7?

En una pregunta picante por la One Two sobre si da la oportunidad de regresar a Calle 7 volvería, a lo que Kim responde que “Lo pensaría", ya que por el momento está enfocada en su hija, sus metas, proyectos y estudios, pero no descarta la idea de volver a competir.

¿Qué pasa con el Padre de su hija?

Una pregunta muy complicada para Kim Chang, pero inteligentemente no dió a conocer muchos detalles al respecto sobre la situación del padre de su hija, ya que no creía que fuera conveniente hablar sobre eso; y solo dijo que todo se lo deja al proceso legal.

“Gracias a todas esas personas que me mostraron su apoyo, me entendieron pero sobre todo no me juzgaron", expresó Kim Chang.