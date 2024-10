Latin Billboard 2024: J Balvin se lleva el galardón Espíritu de la Esperanza

J Balvin recibe el premio Espíritu de la Esperanza de los Latin Billboard 2024

El intérprete de "Azul," recibió el prestigioso Premio Espíritu de la Esperanza de manos de su compatriota y amigo Maluma, en reconocimiento a su labor con la Fundación Vibra en Alta. En un emotivo discurso, Balvin reflexionó sobre su trayectoria y la evolución de su relación con Maluma.

"Gracias a Maluma, Juan Luis, que antes éramos competencia, ahora somos hermanos. Con el tiempo, nos hemos dado cuenta de que hemos madurado; ambos somos padres ya y sabemos diferenciar lo urgente de lo importante. Nuestras prioridades han cambiado, y obviamente, la música siempre va a ser el amor que tenemos por naturaleza," comenzó el artista.

"Este premio de la esperanza siempre he dicho que la mano derecha no debe saber lo que hace la izquierda. Esto no me lo esperaba; siempre me ha gustado ayudar a mi gente en silencio porque esos son los premios que realmente importan. Los trofeos van y vienen, pero las acciones que hacemos por los demás, esas quedan para siempre", continuó diciendo Balvin enfatizando la importancia de la solidaridad y el compromiso social.

Con su mensaje, J Balvin no solo celebró su éxito en la música, sino también su compromiso con la comunidad, reafirmando el impacto duradero de sus acciones.