Lin-Manuel Miranda se disculpa por la falta de representación de la comunidad afrolatina en su nueva película

El estreno de la película 'In The Heights', el nuevo proyecto de Lin-Manuel Miranda basado en el musical que él mismo escribió en 2008, ha sido recibido con reacciones encontradas: a las excelentes críticas que han recibido tanto la trama como la banda sonora se han sumado otras no tan buenas por excluir a los actores con un color de piel más oscuro del elenco principal a pesar de que la historia está ambientada en Washington Heights, un barrio que se caracteriza por su diversidad étnica y cultural.