Lionel Messi colapsa las redes al aparecer junto a Will Smith y Martin Lawrence en Bad Boys

A través de la cuenta de Instagram de la película Bad Boys, compartieron un nuevo avance en el que aparece el capitán de la selección de Argentina, Lionel Messi en la que se le escucha hablar en inglés por primera vez y Jimmy Butler el jugador de NBA.

Primero aparece el jugador de NBA Jimmy Butler quien tiene varias escenas en el promocional ya que dentro de su papel quiere unirse al equipo que componen los Bad Boys.

Los actores lo ponen a prueba para ver si tiene lo necesario para ser uno de ellos, pero en el transcurso se dan cuenta que no está preparado y rechazan su petición.

Luego, mientras están en un sillón descansando suena el timbre de la casa en donde se encuentran y cuando abren la puerta se llevan una gran sorpresa al ver que Lionel Messi está parado sonriente ahí frente a ellos, a lo que el argentino les pregunta "¿Bad Boys?".

Los protagonistas de la película reaccionan de manera confundida y rechazan la solicitud de Messi quien quería formar parte de su equipo.

“Casa equivocada”, le dijo el Martin Lawrence, quine cierra la puerta y Will Smith continúa con un “Mucho gusto”, antes de que termine la escena.

