Lotería Nacional de Panamá Online y TV: Dónde ver los resultados del sorteo miercolito

La Lotería Nacional de Panamá realizará el sorteo dominical correspondiente al miércoles 31 de diciembre de 2025.
¿A qué hora inicia el sorteo miercolito del 31 de diciembre?
El sorteo miercolito del 31 de diciembre de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), comenzará a las 3:00 p.m.
¿Cómo ver por TV y Online el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá?
El sorteo miercolito del 31 de diciembre, lo puedes ver a través de Telemetro a nivel nacional, por medio de las plataformas digitales en Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.