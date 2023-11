Maná se presentará en Panamá en su gira por Latinoamérica

¡Latinoamérica, los extrañamos CANTIDAD! Ya son muchos años de no vernos, de sentirnos, disfrutarnos, ¡YA SE ARMO LA GIRA PARA ALLÁ ! Que felicidad No se la van a acabar ¡¡¡Los amamos!!!♥ ¡Latinoamérica, los extrañamos CANTIDAD! Ya son muchos años de no vernos, de sentirnos, disfrutarnos, ¡YA SE ARMO LA GIRA PARA ALLÁ ! Que felicidad No se la van a acabar ¡¡¡Los amamos!!!♥

Escribieron en su publicación anunciando sus presentaciones.

¿Cuándo se presentará Maná en Panamá?

La banda Maná se presentará en suelo panameño el próximo 25 de abril de 2024 en el Estadio Rommel Fernández, así lo confirmó la empresa de entretenimiento Show Pro Panamá y Ticket Plus en sus redes sociales, además comunicaron que próximamente anunciaran cuando será la venta de boletos.

En esta gira buscan celebrar sus raíces y amor por su país México, el cual promete ser inolvidable, ya que deleitarán a sus fanáticos con sus mayores éxitos musicales.