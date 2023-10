Marc Anthony revela por qué incursionó en las rancheras

Y es que, "Ojalá Te Duela" ya tiene más de 2 millones de vistas a tan solo 9 días de haberse estrenado y en su mayoría ha recibido las mejores críticas ya que juntas dos voces tan perfectas en su género como Marc Anthony y Pepe Aguilar sin duda iba a ser una fórmula ganadora.

Pero muchos fans se han preguntado por qué eligió incursionar en el género del mariachi, habiendo tantas otras opciones que actualmente se consideran de moda.

Siempre he respetado y apoyo la música en general, y creo que siempre he tratado de demostrar el impacto que la música ha tenido en mi vida pero con respeto, porque me estoy metiendo en tu mundo y creo que el mundo va a escuchar una ranchera

Expresó el flaco de oro en sus redes sociales, en donde también dejó claro que uno de sus sueños era hacer una ranchera. "Siempre tuve el deseo de hacer una Ranchera, y quién mejor que @pepeaguilar_oficial para hacerlo una realidad? Mi gente! Muchas gracias por el cariño a ‘Ojalá Te Duela’ ", concluyó.