Marc Anthony y Nadia Ferreira entre los invitados de lujo de Victoria Beckham.

La fiesta dio inicio en la mansión de los Beckham en Holland Park, luego se movieron al epicentro en Oswald's para celebrar hasta el amanecer.

El reconocido cantante de salsa Marc Anthony y su esposa Nadia Ferreira fueron unos de los invitados especiales que tuvo Victoria en su cumpleaños.

Los Muñiz Ferreira se encuentran de vacaciones en Londres y aprovecharon la estadía para asistir a esta lujosa fiesta que tuvo otros invitados como, las ex- Spice Girls, Tom Cruise, Rosie Huntington-Whiteley, Jason Statham, Jason Statham, Gordon Ramsay con su esposa Tan, entre otros.

Embed - Victoria Beckham on Instagram: "The best gift to be reunited!! Thank you to all my friends and family for celebrating with me. Kisses! xxx"