Maribel Guardia recuerda a su hijo a un año de su muerte

JULIAN : Te he pensado, rezado y llorado 365 días y noches, sé que 12 meses son tan solo el comienzo de este inmenso amor, que crece cada día más y que teje un puente lleno de suspiros y oraciones hasta donde tú estás. Mi Lobito estepario, Cachalotito, Tato, mi campeón. Se que del otro lado del puente, no hay dolor ni sufrimiento, solo luz, regocijo y plenitud.

Empezó diciendo la actriz, quien recuerda con tristeza este primer año de haber fallecido su amado hijo.

Guardia actualmente se dedica a pasar tiempo con su amado nieto, hijo de su fallecido hijo, Julián Figueroa.