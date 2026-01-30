Mira la Pirámide de Chakatín para el sorteo del Gordito del Zodíaco del 30 de enero del 2026

Panamá Entretenimiento -  30 de enero de 2026 - 11:37

Se han revelado los números de la Pirámide de Chakatín para el sorteo del Gordito del Zodíaco del 30 de enero para que empieces a ganar mucho chen chen.

Ya están aquí! Lo que muchos esperaban ya está aquí, porque lo que se necesita es dinero para este mes de octubre, por esa razón ya se revelaron los números de la Pirámide de Chakatín para el sorteo del Gordito del Zodíaco del 30 de enero del 2026, correspondiente septiembre.

Números según la Pirámide de Chakatín

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 9, 0, 7 y 4

¿A qué hora es la Lotería Nacional de Panamá del 30 de enero del 2026?

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) comunicó que el sorteo correspondiente al viernes 30 de enero que jugará en su horario regular.

¿Cómo ver el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá del 30 de enero del 2026?

Puedes ver el sorteo de la Lotería de Panamá a través de las pantallas de Telemetro a nivel nacional o por Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.

