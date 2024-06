Nadia Ferreira celebra a lo grande el primer año de Marquitos junto a Marc Anthony

Hoy hace un año que llegaste al mundo, para enseñarme tantas cosas.. una de ellas es el amor más grande que existe.. ser tu mamá, hijo mío. No hay manera de explicar el amor infinito que siento por ti y la emoción de verte crecer y enseñarte cosas nuevas cada día. Feliz cumpleaños a la bendición más grande de mi vida. Mi Marco adorado!

Escribió Nadia Ferreira en sus redes sociales, quien se siente muy orgullosa de todo lo que está viviendo en su maternidad y no descarta la idea de tener un segundo bebé, ya que siempre ha soñado con una familia grande.

Con una temática de Teddy Bear, la ex Miss Uruguay, Nadia Ferreira y su esposo, el salsero Marc Anthony decidieron celebrar el primer año de vida del niño, en una íntima pero hermosa fiesta. Posiblemente el fin de semana siga la celebración en el yate de la pareja.

Embed - Nadia Ferreira Muñiz on Instagram: "Hoy hace un año que llegaste al mundo, para enseñarme tantas cosas.. una de ellas es el amor más grande que existe.. ser tu mamá, hijo mío. No hay manera de explicar el amor infinito que siento por ti y la emoción de verte crecer y enseñarte cosas nuevas cada día. Feliz cumpleaños a la bendición más grande de mi vida. Mi Marco adorado! Today marks one year since you came into the world, to teach me so many things... one of them being the greatest love that exists... being your mother, my son. There’s no way to explain the infinite love I feel for you and the excitement of watching you grow and teaching you new things every day. Happy birthday to the greatest blessing of my life. My beloved Marco! "