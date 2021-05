Natti Natasha muestra foto de su bebé recién nacida

La cantante del género urbano, Natti Natasha ya tiene a su pequeña primogénita, Vida Isabella, junto a ella. Al principio los recién padres no publicaron ninguna foto de la bebé. Sin embargo, esta tarde, la cantante ha aprovechado para re postear una fotografía de su hija desde una cuenta oficial de Instagram de Vida Isabelle.

"Hola soy Vida Isabelle Pina Gutiérrez . Nací 22.5.21 a las 8:41 am en Miami . Pesé 6.8 Lb con 20 “ y fui parto natural. Mis Padres me dicen que tengo muchos tí@s que me adoran y se disfrutaron el proceso. Gracias por el cariño.", decía el copy de la foto.