Nicky Jam anuncia su retiro de la música tras 20 años de carrera.

El artista dará una última gira de conciertos y presentará su nuevo álbum como despedida

Mi gente Pronto me retiro pero este es mi legado Motivación y Superación … coming soon Mi última Gira Global , y mi Último Álbum Los Amo. Mi gente Pronto me retiro pero este es mi legado Motivación y Superación … coming soon Mi última Gira Global , y mi Último Álbum Los Amo.

Escribió el gran Nicky Jam en en post, junto a un emotivo video del anuncio.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCygBcnJrcnq%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABO2Yt8PFZBCwKfwonzq9cOfeFMnTH4zZB0M3wY7P9Hm13cPF2Q2uXFtvekwz5O7jxWNLYfJAJpRE5xrEnoZCeqCjCmEu47JyZATt0g33pbdlSwKUIpKQ1BOcCeT8rz9uggY3xnE3fZC9uq2oERRZAvjMRRTzDLSRqhGGwnEGvNnRwZDZD View this post on Instagram A post shared by NICKY JAM (@nickyjam)

Reacciones tras el retiro de Nicky Jam

Esta noticia ha causado mucha tristeza para los fieles seguidores del cantante, ya que era algo que no se esperaban, sin embargo hay unos que le han deseado lo mejor.

"NOOOO! Todos los grandes se despiden ! bastaaaaaa ! No puede ser llorooooo", "leyenda de este genero urbano y del mundo entero, gracias nicky por brindarnos tantos éxitos y palos en toda tu carrera, un ejemplo a seguir para mi", "POR TI LE ECHO GANAS A LA VIDA Y CÓMO QUE YA TE VAS A RETIRAAAAR?", fueron algunos de los mensajes que le escribieron sus fanáticos.