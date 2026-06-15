One Love llora la muerte de Ece İrtem: ¿qué le pasó a la actriz que interpretó a Işıl?

La actriz turca Ece rtem, reconocida por interpretar a Isil en la exitosa serie Sorbete de arándanos, conocida en varios países de Latinoamérica como One Love , falleció este lunes a los 35 años de edad.

La noticia ha causado conmoción entre los seguidores de la producción turca, ya que la artista había celebrado su cumpleaños apenas un día antes de su fallecimiento.

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¿Qué le pasó a Ece rtem?

Según reportaron medios de comunicación de Turquía, la actriz se descompensó en su residencia mientras se encontraba acompañada por su madre.

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Tras la emergencia, se solicitó asistencia médica, pero pese a los esfuerzos de los equipos de salud, la intérprete no pudo ser reanimada.

Embed - Novelas Telemetro on Instagram: "Tras el fallecimiento de la actriz de ONE LOVE, la cuenta oficial @kizilcikserbetitv junto a la productora GOLD se pronuncian al respecto con el siguiente mensaje: “Hemos recibido con profunda tristeza la noticia del fallecimiento de nuestra valiosa actriz Ece rtem. Deseamos que Dios tenga misericordia de la fallecida y expresamos nuestras condolencias y paciencia a su afligida familia y a todos sus seres queridos.“ Que siga descansando en paz. " View this post on Instagram

La agencia que representaba a la actriz difundió posteriormente un comunicado a través de su abogado, quien indicó que, de acuerdo con las primeras evaluaciones, la causa de muerte podría estar relacionada con un infarto.

"Según las primeras determinaciones, creemos que falleció por un infarto", señaló el representante legal. "Según las primeras determinaciones, creemos que falleció por un infarto", señaló el representante legal.

Investigación sigue en curso

A pesar de las primeras versiones, las autoridades aclararon que la causa oficial del fallecimiento aún no ha sido determinada.

El abogado de la artista explicó que será el informe forense el que establezca con precisión las circunstancias que rodearon su muerte.

Su papel en One Love la hizo popular entre el público

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Ece rtem ganó notoriedad internacional gracias a su participación en Sorbete de arándanos, una de las producciones turcas más exitosas de los últimos años.

Su personaje, Isil, logró captar la atención de los espectadores y convertirse en una figura reconocida dentro de la trama, lo que le permitió consolidar una amplia base de seguidores tanto en Turquía como en otros países donde la serie ha sido transmitida.

La repentina muerte de la actriz ha generado numerosos mensajes de condolencias en redes sociales por parte de colegas, fanáticos y seguidores de la serie.